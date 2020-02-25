Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.02.20 17:44

В Україні розробляється система електронного кримінального судочинства, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка висловив надію на те, що вже до кінця нинішнього року в рамках всієї системи кримінальної юстиції буде введено електронне кримінальне судочинство.

В Україні розробляється система електронного кримінального судочинства, - Рябошапка

Про це сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюсу" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз є пілотний проєкт між органами антикорупційної інфраструктури, між НАБУ, САП і Антикорупційним судом. Розробляється відповідна система електронного кримінального судочинства. Законопроєкт ми підготували. Я буквально кілька хвилин тому передав цей законопроєкт президенту. І після того, як Офіс президента відпрацює, я сподіваюся, що президент внесе цей законопроєкт до парламенту. І далі вже питання практичної імплементації. Ми також рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що до кінця року ми зможемо впровадити і кейс у рамках антикорупційної інфраструктури, і до кінця року ввести електронне кримінальне судочинство в рамках вже всієї системи кримінальної юстиції", - сказав Рябошапка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справи про напади на активістів передадуть в СБУ, - Рябошапка. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100