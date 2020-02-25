Карантин та обмеження масових заходів, - глава Держпродспоживслужби Києва Рубан про дії на випадок епідемії коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Обозревателю" повідомив глава Держпродспоживслужби в м.Києві Олег Рубан.

"Зараз ми перебуваємо на хвилі захворюваності на грип та ГРВІ. Коронавірус теж належить до цих інфекцій. Під час відсутності відвідуваності шкіл, ліцеїв, вищих навчальних закладів, було прийнято рішення в Києві припиняти навчання і переходити на дистанційне навчання. Кожен регіон приймає свої рішення", - розповів Рубан.

У разі, якщо виникне загроза епідемії (як грипу, так і коронавірусу), скасовуватимуться і масові заходи.

"Це тільки коли буде загроза епідемії грипу, то, справді, вводяться обмеження щодо заходів у громадських місцях. Щодо коронавірусу - точно так само. Зараз ситуація стабільна і все контролюється", - заявив Рубан.

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