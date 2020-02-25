"Слуга народу" Мотовиловець проти заборони обіймати громадянам РФ посади в українських ЗМІ: "Якщо Дудя заборонять у Росії, нехай приїжджає працювати в Україну"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок.

"Я скажу власну точку зору, не за всю фракцію. Я не підтримую такий законопроект (якби він був - ред). Я вважаю, що нехай талановиті люди, журналісти від Росії приїжджають працювати сюди, оскільки тут справді є свобода слова, і може бути розвиток їх як особистостей", - пояснив він.

Цю думку він висловив у відповідь на запитання про можливу заборону громадянам Росії і колишнім громадянам Росії обіймати посади в українських медіа.

"Якщо Дудя заборонять у Росії, нехай приїжджає працювати в Україну", - додав він.

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