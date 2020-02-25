Підозри якісні, але необхідні додаткові докази, - Рябошапка про процес у справі Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про начебто низьку якість підозр у справі.

"Підозри якісні. Доказів для того, щоб розпочати кримінальне переслідування, було достатньо на той момент. Це означає, що кримінальне переслідування осіб було розпочате на підставі достатнього обсягу доказів. Підозри визнані судом обгрунтованими і не один раз", - зазначив Рябошапка.

За словами Рябошапки, для того, аби "передати справу до суду, а це наступний етап, необхідно зібрати додаткову кількість доказів".

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"Зараз слідство саме над цим працює", - сказав генпрокурор.





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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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