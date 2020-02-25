Китайські вчені заявили про розробку ще однієї вакцини від коронавірусу

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Мail.
Повідомляється, що професор, який відповідає за проєкт, прийняв чотири дози препарату без будь-яких побічних ефектів.
За словами експерта, засобу далеко до продажу на ринку, тому що він має пройти клінічні випробування. На це піде не менше шести місяців.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Наприкінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19. Це перший такий препарат, який планують випробувати на людях.