Шахраї обіцяли посади очільників ОДА в обмін на більш ніж $4 млн, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Цього ж дня правоохоронці затримали під час одержання першої частини коштів у сумі $350 тис. чоловіка, який намагався заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами громадянина в сумі $3 млн 100 тис. за нібито сприяння в призначенні його на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації через своїх знайомих в Офісі президента України і Кабінеті міністрів України", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з інформацією, наразі проводяться першочергові слідчі дії в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.