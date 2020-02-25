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25.02.20 18:19

Шахраї обіцяли посади очільників ОДА в обмін на більш ніж $4 млн, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали під час передачі $550 тис. групу шахраїв, які намагалися заволодіти грошовими коштами громадянина в сумі $1,65 млн за нібито сприяння в призначенні його на посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації. Такі можливості шахраї аргументували своїми зв'язками з президентом України, прем'єр-міністром, главою Офісу президента.

Шахраї обіцяли посади очільників ОДА в обмін на більш ніж $4 млн, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Цього ж дня правоохоронці затримали під час одержання першої частини коштів у сумі $350 тис. чоловіка, який намагався заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами громадянина в сумі $3 млн 100 тис. за нібито сприяння в призначенні його на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації через своїх знайомих в Офісі президента України і Кабінеті міністрів України", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з інформацією, наразі проводяться першочергові слідчі дії в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

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