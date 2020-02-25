Від початку доби 25 лютого ворог тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поруч із Талаківкою - з міномета калібру 82 мм противник випустив 5 мін;
- недалеко від населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, а саме:
- в районі Катеринівки - з 120-мм міномета - 10 мін.
Сьогодні, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".