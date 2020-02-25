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25.02.20 18:46

Від початку доби 25 лютого ворог тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Від початку доби 25 лютого ворог тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл наших позицій, а саме:

Сьогодні, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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