Ділки з Міноборони намагаються продавити корупційну оборудку на 300 млн грн за постачання ЗСУ броньованих машин, - "Українська бронетехніка"

Про це сказано в заяві Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж останніх місяців, паралельно з процесом формування і затвердження Державного оборонного замовлення на 2020 рік, розвивається скандал зі спробою "продавити" небувалу за масштабами корупційну оборудку з постачання Збройним Силам України броньованих машин "Козак 2" і "Козак 2М1".

"Організатори корупційної угоди мають намір покласти в кишеню понад 300 мільйонів гривень українських платників податків", - говориться в заяві.

У компанії впевнені, що першою перешкодою в реалізації цих планів стала позиція Ради національної безпеки і оборони України, яка зобов’язала Генеральний штаб ЗСУ провести Національні порівняльні випробування нових і модернізованих зразків бронетехніки, що пропонуються для забезпечення української армії.

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"Після переконливої перемоги на зазначених випробуваннях спеціалізованих броньованих машин "Новатор" і "Варта" від компанії "Українська бронетехніка", організатори цієї безпрецедентної корупційної угоди вдалися до спроб дискредитувати саму ідею таких випробувань, як кваліфікаційного етапу, що передує конкурсній процедурі закупівлі техніки в інтересах армії. Національні порівняльні випробування, проведені на спеціалізованому полігоні "КРАЗа" і полігоні Десантно-штурмових військ, спробували перейменувати на демонстраційний показ і представити такими собі "покатушками", - зазначається в публікації.

Другою перешкодою для корупціонерів стала позиція компанії "Українська бронетехніка", яка офіційно запропонувала бронемашини свого виробництва за цінами на 23% нижче, аніж аналогічна продукція інших виробників. При цьому броньовані машини "Української бронетехніки" за багатьма важливими показниками перевершують зразки конкурентів. Крім того, у разі закупівлі понад 30 машин одного типу компанія зобов’язалася додатково надати спеціальну знижку в розмірі 5%.

"Зазначену пропозицію було направлено до Кабінету міністрів України, Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ – державних органів, відповідальних за формування Держоборонзамовлення. Зокрема, компанія "Українська бронетехніка" звернула увагу, що застосування конкурентних процедур при закупівлі подібної техніки, яка виготовляється кількома українськими підприємствами, дозволить на партії в 150 машин заощадити до 300 млн гривень бюджетних коштів або – без збільшення запланованих асигнувань – поставити армії додатково до 40 машин. В компанії впевнені, що лише надійність техніки та її ціна повинні бути визначальними критеріями при таких закупівлях.

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Відповіддю на пропозицію "Української бронетехніки" стало не запрошення до участі в тендері з закупівлі броньованої техніки, а обшук в офісі компанії і на виробництві. При цьому ділки з оборонного відомства, які ініціювали розслідування, цинічно сформулювали звинувачення в постачанні "Українською бронетехнікою" неякісної військової техніки за завищеними цінами!", - повідомляють в компанії

Ті ж зацікавлені особи через ЗМІ спробували представити рутинну процесуальну дію в якості "масштабної операції по боротьбі з корупцією в оборонці" і водночас прив’язати "Українську бронетехніку" до представників минулої влади, які ніколи не були серед засновників компанії.

"Команда Конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" заявляє, що, незважаючи на масований тиск, і надалі наполягатиме на прозорих процедурах закупівлі озброєння і військової техніки для української армії. Кожен зі співробітників компанії, як і всі українські платники податків, усвідомлено сплачує військовий збір і має право наполягати, аби ці кошти йшли на зміцнення української армії, а не по кишенях і офшорах представників минулої, теперішньої чи майбутньої влади", - підкреслюється в тексті.