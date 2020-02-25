У пасажирів, які прибувають з Італії, почали вимірювати температуру в аеропорту "Київ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба аеропорту.

"У зв'язку зі спалахом інфекції, викликаної коронавірусом СOVid-2019 в окремих районах Італії, рейси, що прибувають в аеропорт "Київ" з Італії, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, які прибувають", - сказано в повідомленні на сторінці в Фейсбуці.

Пресслужба аеропорту "Київ" також додала фотознімки, на яких пасажирам вимірюється температура пірометром - приладом для безконтактного вимірювання температури.

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, в українських аеропортах перевірятимуть стан здоров'я пасажирів, які прибувають прямими рейсами з країн, де зафіксовано коронавірус.

Раніше в пресслужбі аеропорту "Бориспіль" повідомили, що станом на 14:00 вівторка, представник санітарно-контрольного пункту МОЗ в обов'язковому порядку зустрічає лише рейси, що прибувають з Італії.

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