Розслідувачі Bellingcat виявили в місії Росії в СОТ ще одного "отруйника" з ГРУ, який брав участь в окупації Криму

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в опублікованому 25 лютого спільному розслідуванні групи Bellingcat, швейцарського сайту Tages-Anzeiger і російського The Insider.

Як йдеться в розслідуванні, він недавно був оголошений в розшук під ім'ям Георгій Горшков, проте насправді його ім'я – Єгор Гордієнко. Стверджується, що він має дипломатичний ранг третього секретаря і, крім спроби отруєння Ґебрева, брав участь і в інших операціях ГРУ за кордоном, в тому числі у співпраці з підозрюваними в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів.

Ґебрев був отруєний у 2015 році – ймовірно, тією ж речовиною "Новачок", що і згодом Скрипалі. Єгор Гордієнко (він же Георгій Горшков) був, як стверджується, одним із восьми осіб, причетних до цього злочину, причому, ймовірно, відігравав у ньому важливу роль, бо потрапив у число трьох росіян, оголошених нещодавно в розшук.

У січні 2020 року болгарська прокуратура заочно звинуватила трьох росіян у замаху на вбивство виробника зброї, власника компанії Emco Ltd Еміліян Гебрева (на фото), його сина Христо і керівника виробництва компанії.

Згідно з розслідуванням, людина з паспортом на ім'я Горшкова була в Болгарії разом із ідентифікованим слідчими офіцером ГРУ Денисом Сергеєвим ("оперативне" ім’я Сергій Федотов – ред.) у квітні і травні 2015 року – в ті дні, коли двічі були спроби замаху на Ґебрева (він вижив після двох отруєнь).

Як стверджується в розслідуванні, з паспортом на ім'я Горшкова за кордон в 2010–2015 роках їздив Єгор Гордієнко. Крім іншого, він брав участь в анексії Криму, а в 2014 році отримав квартиру в тому ж будинку, що й Олександр Мішкін, один із підозрюваних в отруєнні Скрипалів. Після 2015 року Гордієнко знову виїжджав за кордон з паспортом на своє ім'я, а з 2017 року працював у Швейцарії, будучи акредитованим як член російської місії при Світовій організації торгівлі.

Кейт Роквелл, офіційний представник СОТ, підтвердив Tages-Anzeiger, що Єгор Гордієнко був акредитований в СОТ як член російської делегації і повинен був працювати до кінця 2020 року, але залишив місію вже в 2018 році.

У розслідуванні стверджується, що він виїхав з Женеви поспіхом, і відразу після цього з'явився в штабквартиру ГРУ. За день до його вильоту з Женеви Bellingcat опублікував розслідування про діяльність підозрюваних в отруєнні Скрипаля в Європі. Стверджується, що, будучи в Женеві, Гордієнко часто спілкувався з Анатолієм Чепігою ("Боширов"), Олександром Мішкіним ( "Петров") і Денисом Сергєєвим.

Прессекретарка російської місії заявила, що не має ніякої інформації про Гордієнка.

Прокуратура Болгарії минулого тижня опублікувала імена і фотографії трьох громадян Росії, яких звинувачують у замаху в 2015 році на трьох болгарських громадян. Росіяни, названі як Сергій Павлов, Сергій Федотов і Георгій Горшков, протягом багатьох років виїжджали за кордон тільки за підробленими документами, заявляє болгарська прокуратура.

У кінці січня прокуратура Болгарії підтвердила, що в день отруєння болгарського підприємця Ґебрева біля його офісу були помічені ймовірні співробітники ГРУ. Про це ж раніше повідомляли The Insider і Bellingcat.

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