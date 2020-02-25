У Маріуполі мікроавтобус патрульної поліції врізався в автомобіль і протаранив стіну гаража, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, співробітник Управління патрульної поліції в місті Києві, перебуваючи за кермом службового автомобіля марки Volkswagen Crafter, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Volkswagen Crafter зазнала тілесних ушкоджень.

До ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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