Галузі потрібні нові гравці, жива конкуренція, - гендиректор ДТЕК Тимченко у відповідь на пропозицію Зеленського приватизувати державні шахти

Про це заявив у коментарі Цензор.НЕТ генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

"У нас достатньо теплової генерації, у нас пріоритет - розвиток та інвестиції в зелену генерацію, тому ми не братимемо участі в приватизації, зокрема і з антимонопольних обмежень. Я думаю, що потрібні нові гравці, які мають приходити в галузь, щоб у нас була жива конкуренція", - зазначив він.

Нагадаємо, на нараді з профспілками гірників 25 лютого в Києві президент Володимир Зеленський назвав чудовою ідеєю приватизацію держкомпанії Центренерго одним пакетом разом із неприбутковими вугільними держшахтами. За словами Зеленського, інвестор має бути сильний і надійний, на кшталт енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

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