Президент Естонії Кальюлайд пообіцяла Україні підтримку у зближенні з ЄС і НАТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила естонська президент Керсті Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) у вівторок на зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

"Естонія підтримує прагнення України на зближення з Європейським Союзом і НАТО та продовжуватиме надавати їй підтримку", - сказала президент, яку цитує пресслужба президента Естонії.

Кальюлайд додала, що в Естонії раді, що в будівництві електронної держави Україна "підтягує свій рівень" до естонського.

"В України хороша позиція щодо залучення зарубіжних інвестицій, але для цього потрібно продовжити реформи і створювати законодавство, властиве правовій державі. Правова визначеність і боротьба з корупцією створюють хороше підприємницьке середовище і викликають довіру в інвесторів", - зазначила президентка Естонії.

На зустрічі було також розглянуто розвиток останніх подій на Донбасі, виконання мінських угод і підсумки "нормандського саміту". Кальюлайд зазначила, що Естонія закликає дотримуватися Мінських угод і що держави Європи мають одностайно засуджувати їхнє порушення.

Була розглянута можливість продовжити співпрацю в області кібероборони.

Читайте також: Президент Естонії Кальюлайд закликала світову спільноту допомогти Україні протистояти російській агресії