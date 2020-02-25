Літня Олімпіада в Токіо може бути скасована, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться до травня, - МОК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безумовно все вирішиться в найближчі два місяці, тобто до травня. Тому що потім почнеться завершальний етап підготовки до Ігор: найматимуть охорону, завозитимуть їжу, завершуватимуть облаштування олімпійського селища, готелів, приїдуть журналісти. І якщо цьому етапу підготовки щось заважатиме, то можна думати про скасування всієї Олімпіади.

Але поки, наскільки я розумію, все йде за планом і Ігри відбудуться. Все говорить про те, що вони пройдуть без проблем. Так що спортсменам потрібно готуватися до Олімпіади. Але нехай вони будуть впевнені - МОК не допустить змагань в умовах пандемії", - розповів Паунд.

Нагадаємо, літня Олімпіади-2020 на Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.

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