Законопроєкт про дозвіл виступати в залі Ради російською мовою зареєстровано у ВР

Як передає Цензор.НЕТ, законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.

Авторами стали народний депутат від фракції "Слуги народу" Максим Бужанський і депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин.

Парламентарії скаржаться, що в регламенті Верховної Ради робочою мовою встановлено українську мову.

"Тобто, в регламенті Верховної Ради України не реалізовано конституційні гарантії і норми про вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України", - написано в пояснювальній записці.

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Бужанський і Волошин заявляють, що "російськомовні громадяни, серед яких і нардепи, мають такі самі права, як і україномовні, і платять податки".

Депутати пропонують дозволити виступати у Верховній Раді російською мовою.