Зеленський призначив заступника голови МОЗ Соловйова заступником секретаря РНБО

"Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в указі №57/2020 року, оприлюдненому на сайті президента у вівторок ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Соловйов народився в м.Запоріжжя. Навчався ву Дніпропетровській державній медичній академії ім. І.І.Мечникова, (1996 р) і Дніпропетровському університеті економіки та права, (2006р., Спеціальність "економіка підприємств").

2003-2007 рр. - директор ДП "Український медичний центр сертифікації" ("УМЦС").

2007-2008рр. - глава Держслужби лікарських засобів і виробів медпризначення.

2010р. - глава Держінспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, головний держінспектор України з контролю якості лікарських засобів.

2010-2011рр. - глава Держслужби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

2011-2014гг. - глава Держслужби України з лікарських засобів (Держлікслужби).

До поточного призначення обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я України.

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