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25.02.20 21:05

Зеленський призначив заступника голови МОЗ Соловйова заступником секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Зеленський призначив заступника голови МОЗ Соловйова заступником секретаря РНБО

"Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в указі №57/2020 року, оприлюдненому на сайті президента у вівторок ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Соловйов народився в м.Запоріжжя. Навчався ву Дніпропетровській державній медичній академії ім. І.І.Мечникова, (1996 р) і Дніпропетровському університеті економіки та права, (2006р., Спеціальність "економіка підприємств").

2003-2007 рр. - директор ДП "Український медичний центр сертифікації" ("УМЦС").

2007-2008рр. - глава Держслужби лікарських засобів і виробів медпризначення.

2010р. - глава Держінспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, головний держінспектор України з контролю якості лікарських засобів.

2010-2011рр. - глава Держслужби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

2011-2014гг. - глава Держслужби України з лікарських засобів (Держлікслужби).

До поточного призначення обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я України.

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