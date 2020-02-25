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25.02.20 22:24

Температурний скринінг проходитимуть усі громадяни, які прибувають на територію України, - Аваков

Прийнято рішення силами Державної прикордонної служби та Міністерства охорони здоров'я проводити температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію України.

Температурний скринінг проходитимуть усі громадяни, які прибувають на територію України, - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Температурний скринінг є обов'язковим для всіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країни світу, як через авіасполучення, так і через всі автомобільні і залізничні пункти пропуску на кордоні України. Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а всього на кордоні 232. Сьогодні, наприклад, такі групи на пункті пропуску "Тиса" оглянули близько 1 тис. осіб", - сказав Аваков.

Глава МВС додав, що планується введення температурного контролю і на КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими Кримом і окремими районами Донецької і Луганської областей.

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Групи з прикордонників і медиків чергуватимуть позмінно, всі вони забезпечені необхідними засобами захисту. У разі фіксування у громадян підвищеної температури і початкових ознак захворювання, їх буде відправлено на додаткове медобстеження.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ситуація з коронавірусом цілодобово перебуває під контролем українських служб.

"Області звітують щодня о 8:00 ранку і о 16:00. Завтра на 10:00 всі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій із надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити всі медичні установи, які, в разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих", - повідомив Данілов.

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