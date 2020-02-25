Температурний скринінг проходитимуть усі громадяни, які прибувають на територію України, - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Температурний скринінг є обов'язковим для всіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країни світу, як через авіасполучення, так і через всі автомобільні і залізничні пункти пропуску на кордоні України. Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а всього на кордоні 232. Сьогодні, наприклад, такі групи на пункті пропуску "Тиса" оглянули близько 1 тис. осіб", - сказав Аваков.

Глава МВС додав, що планується введення температурного контролю і на КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими Кримом і окремими районами Донецької і Луганської областей.

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Групи з прикордонників і медиків чергуватимуть позмінно, всі вони забезпечені необхідними засобами захисту. У разі фіксування у громадян підвищеної температури і початкових ознак захворювання, їх буде відправлено на додаткове медобстеження.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ситуація з коронавірусом цілодобово перебуває під контролем українських служб.

"Області звітують щодня о 8:00 ранку і о 16:00. Завтра на 10:00 всі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій із надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки. Вони мають забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити всі медичні установи, які, в разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих", - повідомив Данілов.

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