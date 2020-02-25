Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Румунії

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 лютого повідомляє Reuters із посиланням на румунський телеканал Realitatea Plus.

"Realitatea повідомила, що цю людину було поміщено на карантин у Бухарестську інфекційну лікарню Matei Bals. Чиновники в лікарні відмовилися від коментарів", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Хорватії коронавірус зафіксовано у молодика, який відвідав Мілан.

Перші випадки коронавірусу COVID-19 були зафіксовані в Австрії. За непідтвердженою поки інформацією, один із хворих приїхав до Австрії саме з італійського регіону Ломбардія, де останніми днями виник великий осередок COVID-19.

Читайте також: Літня Олімпіада в Токіо може бути скасована, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться до травня, - МОК

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Наприкінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19. Це перший такий препарат, який планують випробувати на людях.

Читайте також: Перші результати тестування на коронавірус евакуйованих з Уханя українців оприлюднять завтра, - радник прем'єра Турупалов