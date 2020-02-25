Кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 11, заражено 322 особи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Останніми чотирма жертвами смертельного вірусу стали 84-річний житель Нембро у провінції Бергамо, 91-річний чоловік із Сан-Фіорано, 83-річна жінка з Кодоньо, провінція Лоді та жінка 76-річного віку, яка була напередодні шпиталізована до відділення реанімації у Тревізо.

Згідно з повідомленням комісара служби Цивільного захисту Анжело Борреллі, в Італії станом на зараз заражено коронавірусом 322 особи, серед яких три людини на Сицилії.

Читайте також: Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Румунії

Нагадуємо, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.