Прокуратура АР Крим повідомила про підозру 10 "суддям", які переслідували проукраїнських активістів після окупації Криму

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Зазначається, що про підозру повідомлено трьом "суддям Верховного суду Республіки Крим" і "судді Центрального районного суду м. Сімферополя" за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада); трьом "суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни), трьом "суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим" за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 438 КК України за фактом незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

Слідством встановлено, що вказані "судді", дії яких кваліфікуються, як державна зрада, після окупації півострова в 2014 році, зрадивши Присязі на вірність народу України, перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

Своїми діями "судді", сприяли становленню окупаційної влади РФ, шляхом безпосередньої участі в роботі незаконно створених судових органів на півострові. Крім того, нехтуючи положеннями Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, "судді" приймали безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на переслідування громадян України незгодних з окупацією півострова. Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, "судді" під час кримінального переслідування проукраїнських учасників мітингу 26 лютого 2014 року, незаконно застосовували законодавство РФ.

Зокрема, "судді" незаконно створеного "Київського районного суду міста Сімферополя Республіки Крим" впродовж року, здійснювали розгляд клопотань окупаційних "слідчих" щодо обрання та продовження запобіжного заходу одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу у вигляді тримання під вартою та виносили рішення про задоволення вказаних клопотань.

Внаслідок протиправних дій вказаних "суддів Київського районного суду міста Сімферополя Республіки Крим" було незаконно ув’язнено одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу та в подальшому, визнавши його винним у злочині, якого він не вчиняв, засуджено до 8 років позбавлення волі. Таким чином, "судді", порушили закони та звичаї війни (ч.1 ст. 438 КК України) шляхом порушення норм міжнародного гуманітарного права, передбачених статтями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенції про захист цивільного під час війни 1949 року.



На даний момент, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення місця їхнього перебування.

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