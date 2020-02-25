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25.02.20 23:16

Ексглава зовнішньої розвідки Франції Жуйє стане ведучим на російському пропагандистському каналі

Колишній глава служби зовнішньої розвідки Франції Ален Жуйє буде вести на телеканалі RT France програму про геополітику.

Ексглава зовнішньої розвідки Франції Жуйє стане ведучим на російському пропагандистському каналі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє RFI.

13-хвилинна програма під назвою La Source ("Джерело") виходитиме в ефір двічі на місяць, повідомила глава RT France Ксенія Федорова.

У програмі розмовлятимуть про "дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку і конкурентну розвідку". Перший випуск намічено на березень.

"Поза всякими ідеологічними міркуваннями, практична геополітика повинна дозволити громадянам краще розуміти об'єктивну реальність", - заявив 77-річний Ален Жуйє.

Глава RT France Ксенія Федорова заявила, зі свого боку, що "дуже щаслива", що людина "такого масштабу" працюватиме в редакції російського держканалу.

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"Я впевнена, що він дасть змогу нашим глядачам глибше поглянути на геополітичні процеси, що відбувається у світі", - зазначила вона в комюніке, поширеному телеканалом.

Ален Жуйє не раз виступав із прокремлівськими позиціями, підкреслює RFI. Наприклад, в інтерв'ю Youtube-каналу Thinkerview, яке на своєму сайті переказав RT, Жуйє назвав отруєння ексагента ГРУ Сергія Скрипаля "англосаксонською маніпуляцією", похвалив прогрес Росії в області озброєнь і заявив, що Москва не є загрозою західним країнам.

У ще одному інтерв'ю Жуйє виступив за російську інтервенцію в Сирії і заявив про залежність Франції від США.

Ален Жуйє очолив зовнішню розвідку Франції (DGSE) в 2002 році. До цього він працював у великих французьких і міжнародних компаніях. Зокрема його ім'я стало відомим, коли в 2001 році Жуйє очолив мережу магазинів британської компанії Marks&Spencer у Франції з метою її ліквідації.

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