США ввели санкції проти 13 компаній і фізичних осіб з Росії, Китаю, Іраку і Туреччини за підтримку ракетної програми Ірану

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, поширеній у вівторок Держдепом США.

"Сполучені Штати вводять санкції проти 13 іноземних організацій і фізосіб з Китаю, Іраку, Росії та Туреччини відповідно до закону про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР і Сирії", - наголошується в ній.

У документі не сказано, які саме російські компанії або фізособи, потрапили в цей список санкцій Держдепу.

У повідомленні держдепу вказується тільки п'ять компаній і фізосіб в Китаї і Туреччині, яких включили до списку санкцій за підтримку ракетної програми Ірану. Держдепартамент у своїй заяві наводить назви тільки цих китайських і турецької компанії.

У держдепартаменті зазначають, що ці нові обмежувальні заходи показують, що США як і раніше дуже стурбовані роботою Ірану над програмою зі створення балістичних ракет.

"Введення санкцій проти цих іноземних організацій відбувається в рамках наших зусиль, спрямованих на застосування всіх доступних заходів, щоб не допустити розвиток Іраном його ракетного потенціалу", - наголошується в заяві.

Закон, у рамках якого застосовані санкції, має абревіатуру INKSNA. Він вимагає від Сполучених Штатів вводити санкції проти іноземних громадян, приватних організацій та урядів, які залучені в діяльність з розповсюдження щодо таких країн, як Іран, КНДР і Сирія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран оголосив про вихід із ядерної угоди