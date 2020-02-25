Перший випадок захворювання коронавірусом підтверджено в Алжирі

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Jerusalim Post.

Як повідомляється, зараженим коронавірусом виявився громадянин Італії, який прибув в Алжир 17 лютого.

За словами міністра охорони здоров'я Алжиру, чоловік перебуває на карантині.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії. Станом на ранок 25 лютого в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по три - в П'ємонті і Римі і ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про 11 смертельних випадків.

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