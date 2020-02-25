Зеленський призначив 10 керівників РДА у 7 областях

Про це йдеться в розпорядженнях, опублікованих на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Василя Жука призначено головою Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області.
Артема Багінського - головою Хмельницької РДА Хмельницької області.
Максима Собка - головою Устинівської РДА Кіровоградської області.
Сергія Дяченка - головою Переяслав-Хмельницької РДА Київської області.
Віталія Гуру - головою Веселівської РДА Запорізької області.
Павла Голоднікова - головою Зміївської РДА Харківської області.
Анатолія Зайцева - головою Пирятинської РДА Полтавської області.
Олександра Князєва - головою Гребінківської РДА Полтавської області.
Андрія Жилу - головою Бобринецької РДА Кіровоградської області.
Петра Єрка - головою Куликівської РДА Чернігівської області.