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25.02.20 22:58

У разі погіршення ситуації з коронавірусом Євро-2020 може бути скасовано, - УЄФА

У разі погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус існує ймовірність скасування чемпіонату Європи з футболу-2020.

У разі погіршення ситуації з коронавірусом Євро-2020 може бути скасовано, - УЄФА

Про це повідомив віцепрезидент УЄФА Мішель Уве, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

На даний момент УЄФА стежить за ситуацією в 12 країнах, які прийматимуть спільний чемпіонат Європи.

"Ми перебуваємо на етапі очікування. Ми стежимо за всіма країнами, і футбол має дотримуватись вказівок окремих країн. Змагання будуть скасовані тільки в разі погіршення ситуації", - сказав Уве.

Нагадуємо, Євро-2020 пройде в період з 12 червня по 12 липня одразу в 12 країнах - Азербайджані, Англії, Угорщині, Німеччині, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Росії, Румунії та Шотландії.

У Римі має пройти три матчі групового етапу і один чвертьфінал. Перший матч заплановано на 12 червня.

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