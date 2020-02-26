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26.02.20 08:43

Двох чиновників управління водного господарства затримано на Луганщині під час одержання 100 тис. грн "відкату", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Луганській області під час одержання хабаря затримано керівника територіального управління водного господарства і його підлеглого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Двох чиновників управління водного господарства затримано на Луганщині під час одержання 100 тис. грн відкату, - Нацполіція 01

Чиновники територіального управління водного господарства вимагали від підприємця 100 тис. грн "відкату" за укладення договору на поставку кам'яного вугілля та здійснення проплати бюджетних коштів за зазначену продукцію. Розмір "відкату" становив майже 30% від суми укладеного договору.

Двох чиновників управління водного господарства затримано на Луганщині під час одержання 100 тис. грн відкату, - Нацполіція 02

Наразі обох затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

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Двох чиновників управління водного господарства затримано на Луганщині під час одержання 100 тис. грн відкату, - Нацполіція 03
Двох чиновників управління водного господарства затримано на Луганщині під час одержання 100 тис. грн відкату, - Нацполіція 04

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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