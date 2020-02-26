Ми допускаємо військове вторгнення Росії в Білорусь, - Данілов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

За словами Данілова, Білорусі загрожує така ж окупація, як і частинам Донецької та Луганської областей.

"До того ж ця загроза з боку Російської Федерації доволі потужна. Якщо вони зараз не зможуть вирішити, умовно кажучи, "дипломатичним шляхом", як вони зараз постійно підштовхують Білорусь до цього. Я не відкидаю, що там також може бути вторгнення. Завданням Росії є Європа, а Європа з Білоруссю вже на кордоні", - сказав він.

Нагадаємо, останнім часом відносини між Білоруссю і Росією різко погіршилися на тлі невдалих переговорів про створення союзної держави.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про неможливість приєднання Білорусі до Російської Федерації.