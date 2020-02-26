Україна поки що не збирається проводити ще одну евакуацію з Китаю, - Скалецька

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"У нас на сьогодні державою було ухвалено рішення про виділення державних коштів, з державного резерву, на евакуацію громадян, і їх було поінформовано, що за ці кошти буде здійснюватись лише одна евакуація... Зараз лише 3 чи 4 особи виявили бажання на евакуацію, ведеться насамперед робота з МЗС щодо знаходження тих авіабортів, хто здійснюватиме евакуацію своїх громадян, для того, щоб приєднати наших до цього борту", - сказала Скалецька.

За її словами, на сьогодні "більше стоїть завдання допомогти тим одиницям, які залишилися, якщо вони ще матимуть бажання, знайти шляхи, як їх вивезти з Китаю".

"Але на сьогодні питання про те, що це відбуватиметься безпосередньо в Україну, не стоїть", - додала міністерка.

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Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька з п'ятниці, 21 березня, перебуває разом із громадянами, евакуйованими з Китаю, на обсервації в санаторії "Нові Санжари". Напередодні вона заявила, що не бачить підстав продовжувати термін обсервації більше, ніж на 14 днів.