Трамп продовжив на рік дію антиросійських санкцій, запроваджених через ситуацію з Україною

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дії і політика, про які йдеться в указах, як і раніше, представляють собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан у країні, оголошений 6 березня 2014 року, і заходи, ухвалені цього дня, 16 березня 2014 року, 20 березня 2014 року, 19 грудня 2014 року та 20 вересня 2018 року, щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією, мають продовжувати діяти після 6 березня 2020 року. Тому (...) я продовжую на рік національний надзвичайний стан, оголошений у наказі 13660", - йдеться в документі, опублікованому Білим домом.

Санкції проти Росії через ситуацію в Україні були введені адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році. Перші санкції набули чинності 6 березня 2014 року, пізніше - 16 березня, 20 березня і 19 грудня того ж року - санкції розширювалися.

З моменту введення санкцій вони щорічно продовжуються на 12 місяців.

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