США звинуватили Китай та Іран у приховуванні інформації про коронавірус

Про це Помпео заявив на пресконференції 25 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

Глава Держдепу звинуватив Пекін і Тегеран у цензурі та спробах приховати серйозність епідемії. Як приклад він навів ситуацію із журналістами The Wall Street Journal, яких вислали з Китаю.

"Якби Китай дозволив своїм та іноземним журналістам і медичному персоналу вільно говорити та проводити дослідження, китайські чиновники та інші країни були б набагато краще підготовлені до вирішення цієї проблеми", - зазначив він.

Помпео наголосив, що Іран має "розповісти правду" щодо поширення коронавірусу, бо реальний масштаб може бути значно більшим, ніж офіційні дані іранської влади. Наразі Іран є другою країною у світі за кількістю жертв коронавірусу.

"Усі країни, включно з Іраном, мусять розказати правду про коронавірус та співпрацювати з міжнародними організаціями", - резюмував він.

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