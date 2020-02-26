Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2715 осіб, інфіковано понад 78 тис., одужали - 29,7 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.
Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовано 78 064 підтверджені випадки зараження, з лікарень було виписано загалом 29 745 людей.
За останню добу в провінції Хубей зареєстровано 401 новий випадок зараження коронавірусом, 52 людини померли.
Нагадаємо, станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим різновидом коронавірусу COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.
Раніше в США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) американців попередили про необхідність розпочати підготовку до поширенню коронавірусу на території Америки.