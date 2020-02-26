Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.02.20 08:21

Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб

В Італії за останню добу кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 збільшилася на 93 особи.

Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це свідчать зведені фахівцями Університету Джона Гопкінса дані, опубліковані на сайті Gis and Data.

25 лютого кількість заражених в Італії становила 229 осіб, сьогодні - 322 хворих, померли десять осіб, одна видужала.

Станом на 26 лютого підтверджено 81 002 випадки захворювання на коронавірус COVID-19, 2762 особи померли, 30 098 - одужали.

У Південній Кореї кількість заражених збільшилася майже вдвічі за два дні, зараз інфіковано 1146 осіб, у Японії - 170, в Ірані - 95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пасажирів, які прибувають з Італії, почали вимірювати температуру в аеропорту "Київ"

Наприкінці грудня 2019 року в Ухані (Китай) підтвердили появу штаму коронавірусу 2019-nCoV, який викликає пневмонію нового типу.

Станом на 24 лютого в Італії померли вже шість осіб, інфікованих коронавірусом.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100