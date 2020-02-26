Кількість інфікованих коронавірусом в Італії за добу зросла майже на 100 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це свідчать зведені фахівцями Університету Джона Гопкінса дані, опубліковані на сайті Gis and Data.

25 лютого кількість заражених в Італії становила 229 осіб, сьогодні - 322 хворих, померли десять осіб, одна видужала.

Станом на 26 лютого підтверджено 81 002 випадки захворювання на коронавірус COVID-19, 2762 особи померли, 30 098 - одужали.

У Південній Кореї кількість заражених збільшилася майже вдвічі за два дні, зараз інфіковано 1146 осіб, у Японії - 170, в Ірані - 95.

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Наприкінці грудня 2019 року в Ухані (Китай) підтвердили появу штаму коронавірусу 2019-nCoV, який викликає пневмонію нового типу.

Станом на 24 лютого в Італії померли вже шість осіб, інфікованих коронавірусом.