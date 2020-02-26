Світ не готовий до поширення коронавірусу, - глава міжнародної групи експертів ВООЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

"Великий висновок для світу - він просто не готовий", - сказав Ейлворд.

За його словами, коронавірус є "епідемією, що швидко поширюється в різних місцях, з якою доводиться боротися дуже швидко, щоб запобігти пандемії".

Ейлворд зазначив, що країни мають запобігти можливій пандемії. Але у деяких з них немає такої системи епіднагляду за хворобами, як у Китаї, постраждалому від спалаху атипової пневмонії в 2002-2003 роках.

"Сотні людей у Китаї не заразилися COVID-19 через цю агресивну відповідь", - зазначив він.

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