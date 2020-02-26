України немає. Є специфічний розлад умів. Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернутися до її складу, - Сурков

Про це заявив колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков у смс-інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову для сайту "Актуальні коментарі", передає Цензор.НЕТ.

"Я ж Донбасом і Україною займався переважно. Контекст змінився, скажімо так. Тобто в підсумку я мав продовжувати ними займатися. Але контекст змінився", - розповів він про свою відставку, запевнивши, що пішов за власним бажанням.

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"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів. Дивним чином доведене до крайньої міри захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає? Я, як не дивно, укрооптиміст. Тобто вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли хлопці вперті, вони зроблять. Однак, яка саме це буде Україна, в яких межах вона існуватиме і навіть, може бути, скільки буде Україн - питання відкриті. І у вирішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь", - відповів Сурков на запитання, що він думає про Україну.

"У мене не надто сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує на таке приниження. Україна не заслуговує на таку честь", - відповів він на запитання, чи буде деокуповано Донбас.

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