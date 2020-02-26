Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра: Аваков, Вітренко, Тігіпко, - пошук триває, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський проводить активні консультації, щоб замінити главу Кабміну і деяких міністрів найближчим часом. Це зараз головне завдання для глави ОП Андрія Єрмака. Передбачається, що Гончарук подасть у відставку сам у будь-який момент, коли про це скаже президент. Питання із заміною буде вирішене, після того як Зеленський складе навколо себе нову виграшну комбінацію, яка допоможе йому стабілізувати владу й утримати рейтинг перед місцевими виборами. Поки що на кінцевому варіанті нового прем'єра Зеленський не зупинився, вкидання нових імен робляться самим президентом з науковими цілями – подивитися, як розходитимуться хвилі на воді і наскільки зручно йому на таких хвилях кататися. Зеленський проводить не раціональну, а емоційну політику, засновану не так на стратегії і послідовності, як на емоціях, відчуттях і соціології", - розповів журналіст.

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"Президент шукає для себе ту дорослу і вольову "інвестиційну няню", яка приноситиме лише хороші новини, не буде втравлювати його в конфлікти, сама вирішуватиме ключові завдання і братиме на себе основні ризики, зберігаючи президенту свободу дій і виступів", - зазначає він.

"Отже, до яких варіантів вирішення прийшов Зеленський? Усіх облетіла кандидатура Сергія Тігіпка - але ця кандидатура ще аж ніяк не стала планом дій Зеленського. Тігіпко свій серед своїх для всіх українських олігархів і власників найбільших телеканалів - а це для рейтингу влади в Україні має ключове значення. Тігіпко був засновником банку "Приват" спільно з Коломойським, працював із Кучмою і Пінчуком, працював із Суркісом і Медведчуком, вступив у Партію регіонів і в уряді Азарова працював (один період - разом з Порошенком). Клеймо ПР у суспільства вже забулося, але в Тігіпка є проблема, яка ставить весь цей проєкт під питання, - люстрація. Як обійти люстрацію? Шляхом подачі до суду згідно з рішенням Європейського суду з прав людини. Але якщо Тігіпко виграє такий суд - значить виникне прецедент повернення й інших високопоставлених керівників. За даними Цензор.НЕТ, Тігіпку запропонували посаду першого віцепрем'єр-міністра, яка досі в Кабміні Гончарука залишається вакантною. Утім, не слід переоцінювати значення вкидання імені Тігіпка - цілком імовірно, що це чергова хвиля", - пояснив Бутусов.

"Серед кандидатів у прем'єр-міністри або на пост першого віцепрем'єр-міністра - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Аваков дієздатний, але у нього великий антирейтинг, і це великий стримуючий чинник для Зеленського. З іншого боку, всі власники основних телеканалів з Аваковим у хороших відносинах", - додав журналіст.

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"Юрій Вітренко, один із керівників "Нафтогазу" - він був одним із фаворитів і в серпні, коли президент обрав Олексія Гончарука. Його кандидатура дуже компромісна, але водночас в Офісі побоюються повторення експериментів на такій високій посаді", - зазначив Бутусов.

"Валерій Хорошковський як кандидат у прем'єр-міністри поки не розглядається", - повідомив журналіст.

"Вважаю, що у президента можуть виникнути і нові варіанти на різні посади - не відкидаю, що почуємо й інших медійних людей. Саакашвілі, припустімо. Критерії кандидатів доволі розмиті. А медійність, репутація, компетентність і управлінський досвід у владі в нас поки що не поєднуються", - резюмував Бутусов.