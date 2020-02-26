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26.02.20 10:47

У міжнародних пунктах пропуску на Чернігівщині людям вимірюють температуру вибірково

На Чернігівщині в міжнародних пунктах пропуску Нові Яриловичі та Сеньківка людям вимірюють температуру.

У міжнародних пунктах пропуску на Чернігівщині людям вимірюють температуру вибірково

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу Чернігівського прикордонного загону, передає Цензор.НЕТ.

За словами помічника начальника Чернігівського прикордонного загону Олександра Дудка, рішення про вимірювання температури ухвалюється за результатами співбесіди із громадянами, які перетинають кордон. Більшу увагу приділяють тим, хто їде з аеропортів або нещодавно був у країнах, де зафіксовані випадки коронавірусу.

"У міжнародних пунктах пропуску є безконтактні термометри, маски, навчений персонал. Ми готові діяти, у разі необхідності", - сказав Дудко.

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