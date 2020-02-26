Артснаряди, гранати та міни: СБУ виявила схованку з боєприпасами поблизу лінії розмежування на Луганщині. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зі схованки, облаштованої поблизу лінії розмежування, в околицях селища Трьохізбенка, правоохоронці вилучили 94 артилерійські снаряди, ручну реактивну протитанкову гранату РПГ-18, п'ять гранат РГД-5 і майже 2500 набоїв різного калібру. Також по периметру схованки виявлені шість протитанкових мін ТМ-62 загальною вагою 42 кг тротилу.

Як зазначили в СБУ, через небезпеку детонації мін, вони були знешкоджені на місці.

Фото: сайт СБУ

Встановлюються особи, причетні до облаштування місця незаконного зберігання засобів ураження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Заходи з виявлення та знешкодження арсеналу проводилися у взаємодії з піротехнічними підрозділами ДСНС.