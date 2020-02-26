Кримськотатарський телеканал ATR не втратить держпідтримки, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на форумі "Age of Crimea 2020" в середу в Києві.

"Я хочу запевнити, що канал ATR продовжить свою роботу, ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання вирішиться найближчим часом", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше власник телеканалу Ленур Іслямов повідомив, що ATR перебуває на межі закриття.

Пізніше ATR повідомили про блокування фінансування.

Згодом кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу.