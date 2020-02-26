Кабмін має намір скасувати низку звітів обладміністрацій і КМДА, - Дубілет

"Ми провели аналіз, які звіти готують для Кабміну обладміністрації та КМДА на постійній основі. Всього їх виявилося 4185 звітів. Раз на місяць або на квартал тисячі держслужбовців по всій країні готують ці нескінченні документи. Почали розбиратися з кожним звітом окремо. Досліджували, хто користується або хоча б відкриває ці звіти", - написав Дубілет на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що за результатами дослідження виявилося, що майже 3 тис. (70%) цих звітів не потрібні.

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"Вони займають купу часу у тих, хто їх готує, але майже завжди просто накопичуються на запилених шафах без всякого сенсу", - додав він.

Крім того, за словами Дубілета, близько 10% звітів не потрібні були навіть офіційно. "Свого часу їх скасовували, але ніби забували повідомити про це регіони", - додав міністр. У зв'язку з цим Дубілет заявив, що спільно з міністерствами та іншими органами влади уряду працює над скасуванням непотрібних звітів.

"Частину вже скасували, ще частину скасуємо протягом 2-3 тижнів максимум", - наголосив він.