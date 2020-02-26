"Не просто президентська, а гіперпрезидентська форма правління", - Сурков пропонує почати заново відлік термінів Путіна на посаді

Про це він сказав в смс-інтерв'ю виданню "Актуальные комментарии", інформує Цензор.НЕТ.

На думку Суркова, якщо в новій редакції Конституції будуть закріплені нові повноваження президента РФ, то "з новими повноваженнями це буде вже ніби інший інститут президентства. На нього не зможуть поширюватися обмеження нинішнього президентства".

"У нас вже фактично, природним чином склалася не просто президентська, а гіперпрезидентська форма правління. Вона органічна для нашої політичної культури і, моя думка, її треба формально-юридично закріпити", - сказав Сурков.

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При цьому він додав, що висновки робити ще рано, адже остаточного тексту нової редакції Конституції РФ ще немає.