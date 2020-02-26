У мене є банка з бірками звільнених українських політв'язнів. Поки вона наполовину порожня, але заповниться зовсім скоро, - Зеленський

Про це він заявив, виступаючи на форумі "Age of Crimea 2020 року - Година Криму" в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися з ним (Сенцовим. - Ред.) наповнювати її бірками інших наших політв'язнів, українців. За останній час нам вдалося повернути додому 111 громадян України. Я оптиміст, скажу відверто. Але вважаю, що банка поки що наполовину порожня. Тому щодня ми робимо все заради звільнення кожної нашої людини і віримо дуже, що зовсім скоро ця банка буде повністю наповнена", - сказав Зеленський.

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За інформацією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, на цей момент в окупованому Криму і на території Росії незаконно утримуються в ув'язненні 116 громадян України.