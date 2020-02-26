Джемілєв - кримчанам: Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів, з мирним ненасильницьким опором, який випливатиме з цього

Про це він заявив під час виступу на форумі Age of Crimea в День опору російській окупації Криму, 26 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я закликаю всіх змінити страх на презирство до окупантів з усіма, що випливають з цього, принципами мирного ненасильницького опору окупації. Є на сході мудре прислів'я: найбільше дорожить своєю шкурою той, чия шкура нічого не вартує. Я впевнений, що в Криму достатньо патріотів, які думають не про свою шкуру, а про майбутнє свого півострова, майбутнє своїх дітей", - сказав він.

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