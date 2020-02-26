Кабмін пропонує ввести першочергове обслуговування осіб з інвалідністю в будь-яких касах транспорту, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гонарук.

"Уряд посилює соціальні гарантії осіб з інвалідністю для їхньої інтеграції в суспільне життя і підвищення доступності інфраструктурних об'єктів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зокрема, йдеться про першочергове обслуговування в будь-яких касах транспорту, а також у всіх підприємствах, установах і організаціях, які надають будь-які послуги населенню.

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"Схвалили відповідні зміни в закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Документ буде переданий до парламенту", - зазначив Гончарук.