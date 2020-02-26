Аваков про "перли" Суркова: "Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сурков - зі своїми перлами про Україну - скидається на закомплексованого "стратега", який уявляє про себе більше, ніж він вартий, - як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста", - написав Аваков.

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Нагадаємо, раніше Сурков в інтерв'ю "Актуальним коментарям", заявив, що "України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів. Дивним чином доведене до крайньої міри захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає?".