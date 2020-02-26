Санкції проти РФ не треба скасовувати, вони мають послідовно посилюватися, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході форуму "Age of Crimea" в Києві в середу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Якщо ж санкції не дають очікуваного ефекту - це зовсім не означає, що їх треба скасовувати, саме навпаки ... вони мають послідовно посилюватися", - зазначив він.

За його словами, міжнародний політичний та економічний тиск на РФ має стати ще більш дієвим, послідовним і інтенсивним.

"Санкції - це єдиний спосіб врегулювати збройний конфлікт мирними політико-дипломатичними методами. Дієві санкції, безумовно, коштують дорого. Однак війна і дискредитація основних положень і принципів міжнародного права - ще дорожче", - підкреслив Пристайко.

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За словами міністра, спроби перезавантаження відносин з Росією без виконання нею вимог тільки заохочують її на військові авантюри.

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію указів, які передбачають низку санкцій, введених раніше щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.