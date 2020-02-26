Україна готова протистояти коронавірусу, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на своїй сторінці у Facebook інформує про заходи, які Україна зживає для недопущення вірусу на територію України, а також про підготовку на випадок виявлення захворілих.

"У нас вже є 30 наборів реагентів, які передала Всесвітня організація охорони здоров’я. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 900 людей. Також ми маємо близько 12 000 місць в інфекційних стаціонарах, понад тисячу лікарів-інфекціоністів та близько 5 000 медперсоналу, а в українських лікарнях є понад 2 000 інфекційних боксів", - повідомляє подробиці Скалецька.

За словами міністра, перелік країн, в яких вже виявлені випадки захворювання, розширюється, і Україна вживає оперативних заходів для запобігання потраплянню коронавірусу до України.

"Уряд і Міністерство охорони здоров’я вживають превентивних заходів у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в деяких країнах Європи, зокрема – в Італії. На засіданні оперативного штабу ухвалено рішення перевіряти тих, хто прибуває на територію України з країн, в яких зафіксовано випадки захворювання на коронавірус", - пише міністерка.

За даними Зоряни Скалецької, на території 35 країн коронавірус вже зафіксовано. До осіб, що прибувають з цих країн, будуть застосовуватися додаткові заходи перевірки на можливе зараження. Повний перелік цих країн міністерка також наводить: "Китайська Народна Республіка, Південна Корея, Японія, Сінгапур, Гонконг, Італія, Таїланд, США, Іран, Малайзія, Австралія, Німеччина, В’єтнам, ОАЕ, Франція, Великобританія, Канада, Філіппіни, Індія, Кувейт, Російська Федерація, Іспанія, Оман, Непал, Камбоджа, Шрі-Ланка, Фінляндія, Швеція, Бельгія, Єгипет, Ізраїль, Ліван, Бахрейн, Афганістан, Ірак".

Для того, щоб убезпечити себе від можливого зараження, міністерка рекомендує дотримуватися правил особистої гігієни. Це допоможе значно зменшити можливість зараження і поширення вірусу.

"Дотримуйтесь правил санітарної гігієни. Слідкуйте за своїм здоров’ям, а в разі появи таких симптомів як підвищення температури, кашлю та нежиті звертайтесь до свого сімейного лікаря", - радить Скалецька.

Нагадаємо, з китайської провінції Ухань до України було евакуйовано українців та іноземців, яких було поміщено на 14-денну обсервацію у Нових Санжарах Полтавської області. Зоряна Скалецька пояснила, що мова йде не про карантин, а саме про обсервацію, та пояснила, в чому полягає різниця.