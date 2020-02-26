Україна є відповідачем у 21 справі на 250 млрд грн в іноземних юрисдикціях за позовами інвесторів, - Кабмін

Відповідна інформація міститься в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабінету Міністрів зі змінами до порядку фінансування видатків із захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикціях, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Проєкт постанови, який пропонує розширити коло витрат на представлення інтересів країни в іноземних юрисдикціях, уряд має намір розглянути на засіданні в середу. Йдеться, зокрема, про фінансування закордонних відряджень уповноваженим особам Міністерства юстиції та інших органів, а також закупівлі книг, видань, підписки на інформаційно-аналітичні інтернет-ресурси щодо вирішення міжнародних спорів.

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Згідно з пояснювальною запискою, поточна статистика звернень іноземних інвесторів із претензіями і позовами до держави Україна дає змогу припустити, що тенденція подання нових позовів до України на підставі міжнародних угод про сприяння та захист іноземних інвестицій зберігатиметься.