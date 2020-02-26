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26.02.20 12:30

Студенти на лінії зіткнення на Донбасі отримуватимуть соціальну стипендію, - Гончарук

Соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли.

Студенти на лінії зіткнення на Донбасі отримуватимуть соціальну стипендію, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зазначається, що для студентів закладів фахової передвищої освіти стипендія становитиме 890 грн.
Для студентів закладів вищої освіти - 1180 грн. А для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 2360 грн.

"Соцстипендія вже виплачується дітям учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких померли", - повідомив Гончарук.

Також соціальну стипендію отримують діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а також постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, шахтарі та їхні діти, діти з інвалідністю та люди з інвалідністю І-ІІІ групи, і діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

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