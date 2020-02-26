Радник прем'єра Голик показав будівництво нового корпусу місцевої школи у Слобожанській ОТГ

На своїй сторінці в Facebook він також опублікував відео з місця будівництва.

"Раніше тут вже був побудований новий дитячий садок на 220 місць, новий спортивний комплекс, 9-поверховий будинок для жителів ОТГ, що стоять у черзі на отримання житла та капітально відремонтований ще один дитячий садок. Децентралізація - це, в тому числі, нова інфраструктура", - зазначив Голик.





Проєкт "Велике будівництво", ініційований Президентом Володимир Зеленським, передбачає будівництво в 2020 році 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів по всій країні.

Як раніше заявив Юрій Голик, програма "Велике будівництво" стартує по всій країні з 1 березня 2020 року.