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26.02.20 12:39

Україні потрібно на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з окупованим Кримом, - Пристайко

Україні необхідно суттєво посилити національну політику щодо тимчасово окупованого Криму і на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з півостровом у різних сферах, а також відповідальність за його порушення, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Україні потрібно на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з окупованим Кримом, - Пристайко

"Що стосується України, то давно назріло питання суттєвого посилення національної політики щодо тимчасово окупованого Криму. Вона мала б на законодавчому рівні встановити чітке обмеження на співпрацю з півостровом у різних сферах і відповідальність за його порушення", - сказав він на форумі "Age of Crimea" у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Пристайка, ефективність міжнародної політики невизнання окупації Криму є поки що явно недостатньою для її трансформації в процес деокупації.

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